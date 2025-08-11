Ante supuesta incursión de extranjeros, TSE asegura que cada mesa será vigilada por 14 personas

La anterior semana el Comité pro Santa Cruz denunció la llegada inusual de gran cantidad de ciudadanos procedentes de Venezuela y Cuba, un hecho que relacionó con los comicios.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró este lunes que 14 personas observarán en cada mesa electoral que el padrón electoral se cumpla a cabalidad, esto en respuesta a la supuesta incursión de extranjeros para las elecciones generales del 17 de agosto.

«Si les parece extraño o existe zozobra, no olvidemos que la directiva de cada mesa de sufragio es ciudadana, propia de ese departamento, son nueve las listas que van a tener distintos delegados de los partidos políticos, más seis del jurado electoral, estamos hablando de 14 personas que van a observar si esa persona que está entregando su carnet de identidad en físico realmente corresponde a las listas», declaró en conferencia de prensa la vocal Yajaira San Andrés.

Sobre este tema, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó este lunes que la llegada de ciudadanos venezolanos al país tuvo como único propósito participar en actividades protocolares del bicentenario y descartó cualquier vínculo con los comicios del 17 de agosto.

«Ha entrado en una zozobra la ciudadanía porque se ha indicado que estarían llegando personas del exterior, de nacionalidad distinta a la nuestra, pero, señores, el padrón electoral es de gente que se encuentra empadronada en nuestro país«, lamentó San Martín.

La funcionaria agregó que cada mesa electoral contará con delegados de las distintas organizaciones políticas, quienes supervisarán la lista de ciudadanos habilitados para participar del proceso electoral.