Gobernador Quispe asegura que Evo ve ganador a Samuel y ya planifica interrumpir su mandato

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, aseguró este lunes que Evo Morales ya da por ganador de las elecciones a Samuel Doria Medina y que incluso planifica cómo interrumpir su mandato.

«Escuchando a Evo Morales, ya está en su cabeza que va a entrar Samuel Doria Medina como presidente y está viendo de interrumpir el mandato de Doria Medina, levantando y movilizando a la gente para darle un golpe de Estado, ese es el objetivo de Evo Morales», afirmó el Gobernador.

El exjefe del MAS impulsa una campaña para que el electorado vote nulo, de manera que, si se alcanza un alto porcentaje, el próximo gobierno será «ilegítimo» y se deberá convocar a unos nuevos comicios.

«Ese voto nulo no creo que pase del 50%, sólo vemos a algunos dirigentes vendidos a Evo Morales que ocupaban cargos, ahí vemos a diputados, concejales, ministros, viceministros que están influyendo en el voto nulo», sostuvo Quispe al respecto.

En palabras del hijo del extinto ideólogo indigenista Felipe Quispe, el país ya no está para episodios de crisis, ya que se debe priorizar una solución a la crisis, de la que considera que el único responsable es Morales.

«Ya no estamos viviendo ese tiempo, ahora estamos en una crisis por culpa de Evo Morales, toda esa crisis es por culpa de esa persona, nunca ha podido administrar la economía de Bolivia», indicó el funcionario.