VIVO: TCP instruye paridad de género del binomio presidencial desde los comicios de 2030

La sentencia 40/2025 dispone que desde los próximos comicios generales uno de los dos candidatos a la máxima magistratura del Estado debe ser mujer.

eju.tv / Video: TCP

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió este lunes una histórica sentencia que instruye que desde las elecciones generales de 2030 haya paridad de género en el binomio presidencial, es decir, que uno de los postulantes a la Presidencia o Vicepresidencia siempre sea mujer.

«El Tribunal Constitucional Plurinacional ha resuelto mediante sentencia 40 de este año y este día, que a partir de la próxima elección, no de ésta, desde la próxima elección general, los binomios a la Presidencia y Vicepresidencia deben presentarse en condición de paridad de género», declaró el decano del TCP, René Espada.

El funcionario del TCP explicó que en las semanas previas a los comicios generales del próximo domingo esa repartición del Estado recibió una acción iniciada por el diputado potosino Israel Huaytari, quien exigió que la paridad de género se aplique desde los cargos a la Presidencia y Vicepresidencia.

En atención a esta medida y la iniciativa del mismo tribunal, los magistrados del TCP decidieron emitir la sentencia 40/2025, por la cual será obligatorio que los binomios para las elecciones de 2030 sean varón-mujer, mujer-varón para los dos cargos.