Empresarios y periodistas advierten que sin candidatos no se cumple el objetivo del debate; el TSE guarda silencio

Aunque ya está descartado, hasta este lunes (a 24 horas del debate previsto), el Tribunal Supremo Electoral no había emitido un pronunciamiento sobre la situación del segundo debate presidencial.

Fuente: Brújula Digital

La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) advirtieron que la decisión de varias alianzas políticas de no participar en el segundo debate presidencial, previsto para mañana martes 12 de agosto, impide que se cumplan los objetivos de este encuentro, orientados a promover un voto informado y garantizar un intercambio plural de ideas.

Aunque el debate ya está descartado, la sala plena del TSE mantiene silencio al respecto.

En una carta enviada este 9 de agosto al presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, los presidentes de ambas entidades, Giovanni Ortuño y Zulema Alanés, lamentaron que la ausencia de candidatos frustre la posibilidad de que la ciudadanía conozca y evalúe de manera completa las propuestas electorales en un área clave como la economía.

El primer debate, organizado por el TSE, la CEPB y la ANPB, resultó un gran éxito de convocatoria y de interés de la sociedad. Se realizó el 1 de agosto en Santa Cruz.

El segundo debate buscaba –según la misiva– generar un espacio participativo y equitativo, abierto al libre intercambio de ideas y al principio de igualdad plena. Sin embargo, los firmantes señalaron que la negativa de los candidatos y alianzas a asistir “impide que la ciudadanía pueda conocer y evaluar de manera completa e integral los planes electorales” en el tema propuesto.

Ante la cercanía de la fecha, CEPB y ANPB pidieron al TSE tomar y comunicar una decisión conjunta "en el menor tiempo posible" sobre la realización del evento.