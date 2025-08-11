Gobierno aclara que venezolanos llegaron a Bolivia para celebrar el Bicentenario

Ríos también negó la segunda denuncia relacionada con un avión “ruso” que supuestamente trajo ciudadanos venezolanos. Aclaró que se trataba de una aeronave de procedencia ucraniana.

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, afirmó hoy (11) que la llegada de ciudadanos venezolanos al país tuvo como único propósito participar en actividades protocolares por el Bicentenario y descartó cualquier vínculo con los comicios del 17 de agosto. La autoridad señaló que, tras cumplir su agenda en Sucre, la delegación retornó a su país.

“Son dos actos que irresponsablemente están siendo informados a la población, el primero que tiene que ver con el arribo de una delegación venezolana conformada por miembros de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, así como la Orquesta Henry Rubio, quienes han llegado al país en el mismo vuelo para participar de los actos protocolares por el Bicentenario en Sucre”, explicó Ríos ante los medios.

El ministro detalló que también arribó al país un contingente de personal militar venezolano para participar de la parada militar por invitación de las Fuerzas Armadas. Según dijo, este grupo ingresó el 5 de agosto y abandonó Bolivia el 9 del mismo mes.

“Desmentimos las informaciones de que estas personas de nacionalidad venezolana que han llegado al país tengan otro tipo de intencionalidad”, enfatizó la autoridad.

Las aclaraciones del Gobierno nacional se producen luego que, días atrás, el Comité Cívico Pro Santa Cruz enviara cartas a varias instancias del Estado para pedir explicaciones sobre la llegada de extranjeros a pocos días de las elecciones generales.

El presidente de este ente cívico, Stello Cochamanidis, sostuvo que la inquietud ciudadana motivó consultas formales ante el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal Electoral Departamental y Migración.

Ríos también negó la segunda denuncia relacionada con un avión “ruso” que supuestamente trajo ciudadanos venezolanos. Aclaró que se trataba de una aeronave de procedencia ucraniana, sin pasajeros y con una tripulación de 19 personas que no descendieron en Bolivia. “Llegaron en la noche y al día siguiente en la mañana salieron del país. Ellos tenían como destino la localidad de Concepción en Chile”, concluyó.