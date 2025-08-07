Arce propone nueva política de defensa con visión estratégica hacia 2050 en acto por el Bicentenario de las FFAA

Durante la Parada Militar por el Bicentenario de las Fuerzas Armadas, el presidente Luis Arce planteó una nueva política de defensa, seguridad y desarrollo con una visión estratégica al año 2050. El mandatario instó a las FFAA a proyectar su rol institucional más allá de los desafíos tradicionales y asumir nuevas amenazas en escenarios híbridos y multidimensionales.

Ante miles de efectivos militares reunidos en la capital constitucional del país, Arce señaló que Bolivia vive “un momento crucial” que coincide con la conclusión de la Agenda Patriótica 2025, por lo que —afirmó— es necesario “construir un nuevo horizonte estratégico” en defensa y seguridad del Estado, con proyección de largo plazo.

“La nueva política de defensa debe consolidar la estabilidad democrática, garantizar la soberanía del voto popular y preservar la institucionalidad de los órganos de poder”, manifestó.

El jefe de Estado también hizo referencia a los cambios en el contexto internacional, alertando sobre la aparición de amenazas no convencionales como la ciberguerra, la manipulación informativa, el crimen transnacional y la guerra cognitiva.

Arce llamó a dejar atrás las doctrinas militares heredadas de la Guerra Fría que, según dijo, promovieron estructuras autoritarias y excluyentes, para dar paso a una visión “boliviana y plurinacional” de la defensa. En ese sentido, defendió el papel de las Fuerzas Armadas en la protección de los recursos estratégicos del país, entre ellos el litio, el agua, la biodiversidad y los territorios amazónicos y altiplánicos.

Durante el acto, en el que participaron más de 3.500 uniformados, el mandatario habló también de una “segunda y definitiva independencia” como meta nacional, subrayando que, pese a posibles retrocesos, el camino hacia la soberanía económica y política es “irreversible”.

La Parada Militar fue parte central de los actos conmemorativos por los 200 años de creación de las Fuerzas Armadas de Bolivia, una institución que, según el presidente, debe reafirmar su compromiso con la democracia, el pueblo y la autodeterminación.