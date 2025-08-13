Asamblea de DDHH desplegará personal para garantizar un acceso pacífico al voto

La institución de El Alto aseguró que recibieron denuncias de algunos candidatos que recibieron amenazas para el día de los comicios.

eju.tv

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) de El Alto desplegará el domingo personal para garantizar un acceso pacífico a los recintos de votación.

«Este domingo tendremos personal disperso en los diferentes recintos de votación, no quisiéramos que se vulnere ningún derecho de los electores ni de los candidatos», aseguró la presidenta de la APDH de El Alto, Virginia Ugarte.

La funcionaria aseguró que el personal de esa institución colaborará a los electores a encontrar sus mesas de sufragio y garantizará que los candidatos ejerzan su derecho al voto sin sufrir ataques.

«Hay candidatos que nos hicieron llegar denuncias, no vamos a mencionar quiénes son, pero les amenazaron con no dejarles ingresar a emitir su voto», explicó Ugarte.

La titular de la institución agregó que el voto «es un derecho humano», tanto el hecho de elegir a las nuevas autoridades como también a ser elegidos, por lo que exhortó a la ciudadanía cumplir con su deber para no sufrir sanciones administrativas dispuestas en la norma.