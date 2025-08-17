“Bolivia decide entre libertad o sometimiento”: el mensaje de Alejandro Entrambasaguas a propósito de las elecciones

El periodista español, que en 2019 cobró notoriedad por sus investigaciones contra Evo Morales y el MAS, vuelve a poner la mirada en Bolivia con un mensaje que conecta el pasado convulso con el presente decisivo.

El periodista español Alejandro Entrambasaguas. Foto: RRSS

La voz de un viejo protagonista del conflicto boliviano vuelve a resonar en las redes. Alejandro Entrambasaguas, periodista español que alcanzó notoriedad en Bolivia tras las elecciones fallidas de 2019 por sus revelaciones sobre presuntos abusos sexuales de Evo Morales y la supuesta corrupción en el entorno masista, reapareció con un mensaje directo a propósito de los comicios nacionales de este 17 de agosto.

En un post publicado en Facebook, el comunicador afirmó que “hoy Bolivia decide su futuro entre libertad o corrupción, democracia o sometimiento, futuro o miseria”. Recordó que durante su estadía en el país investigó y difundió reportajes que según él derivaron en procesos judiciales contra funcionarios del entorno del MAS y expusieron abusos de poder. Al mismo tiempo, destacó la “dignidad, valentía y coraje” del pueblo boliviano, al que aseguró llevar consigo como parte de sus experiencias imborrables.

Entrambasaguas ganó visibilidad en Bolivia en el turbulento escenario posterior a las elecciones de 2019, cuando el supuesto fraude electoral desató una crisis política que precipitó la renuncia de Evo Morales. En ese contexto, el español se convirtió en un personaje mediático: sus publicaciones y apariciones públicas alimentaron la narrativa de los sectores opositores que denunciaban corrupción y violaciones de derechos cometidas por el masismo. Para el evismo y sus aliados, en cambio, fue un actor instrumentalizado en la “guerra sucia” internacional contra Morales.

Foto: captura El Deber

Hoy, seis años después, su reaparición virtual coincide con un nuevo momento de inflexión. En su mensaje, Entrambasaguas expresó su deseo de volver al país, aunque sea como visitante, para reencontrarse con aquella Bolivia que, en sus palabras, “tanto le dio”. Y lanzó un llamado directo: “Un cambio de rumbo llevará a Bolivia hacia la nación libre y próspera que siempre mereció ser. Hoy es el momento. Y estoy seguro de que sabréis demostrar al mundo, una vez más, lo que significa un pueblo valiente”.

