Bolivia vive este miércoles las últimas 24 horas de campaña electoral y apunta a las elecciones

Desde las 00:00 de este jueves rige el silencio electoral. Mientras tanto, las organizaciones políticas en carrera se reúnen con su militancia para cerrar sus respectivas campañas. El TSE encara las últimas actividades del calendario electoral, previo a las elecciones

A horas del cierre oficial de la campaña, las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales 2025 realizan sus últimas actividades proselitistas antes de que rija el periodo de silencio electoral, desde las 00:00 de este jueves. Durante este tiempo, queda prohibida toda forma de propaganda política, tanto presencial como en medios tradicionales o digitales, incluidas las redes sociales, según establece el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Samuel Doria Medina, candidato a la Presidencia por la alianza Unidad, señaló que "el cierre final" de su campaña será este miércoles "en la ciudad de El Alto, en la avenida Panorámica". Manfred Reyes Villa, de la alianza APB – Súmate, finalizará sus actividades en la ciudad de Cochabamba. En tanto, Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, congregará a su militancia en el Parque Urbano Central de La Paz desde el final de la tarde. El candidato del MAS-IPSP, Eduardo Del Castillo, también cerrará su campaña en la ciudad de La Paz. En Santa Cruz, el candidato de Libertad y Progreso ADN, Pavel Aracena, participará de actividades organizadas por su militancia. Mientras que Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, hará lo propio en el Alto.

Silencio electoral

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, explicó en conferencia de prensa que durante el silencio electoral "también se vigilarán los contenidos publicados por influencers y otros creadores de contenido digital". Para ello, el Órgano Electoral estableció una alianza con organizaciones que colaborarán en el monitoreo de redes sociales. "El objetivo es evitar que se influya en la decisión del electorado en los días previos a la votación", indicó Ávila. Agregó que si se detectan violaciones, "los responsables serán notificados y podrían recibir sanciones conforme con lo establecido por el Reglamento de Propaganda y Campaña electoral para las elecciones generales 2025".

Del mismo modo, el TSE permitirá sustitución de candidatos que fueron inhabilitados hasta este miércoles, de acuerdo con el artículo 108 de la Ley del Régimen Electoral (Ley 026), los partidos políticos podrán sustituir sus candidaturas hasta tres días antes de las elecciones generales. El vocal Tahuichi Tahuichi anunció que la lista final de candidatos habilitados se publicará el sábado 16 de agosto en la página web de la institución.