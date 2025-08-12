Bolivia vive este miércoles las últimas 24 horas de campaña electoral y apunta a las elecciones

A horas del cierre oficial de la campaña, las organizaciones políticas que participarán en las elecciones generales 2025 realizan sus últimas actividades proselitistas antes de que rija el periodo de silencio electoral, desde las 00:00 de este jueves.

Durante este tiempo, queda prohibida toda forma de propaganda política, tanto presencial como en medios tradicionales o digitales, incluidas las redes sociales, según establece el Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Samuel Doria Medina, candidato a la Presidencia por la alianza Unidad, señaló que “el cierre final” de su campaña será este miércoles “en la ciudad de El Alto, en la avenida Panorámica”. Manfred Reyes Villa, de la alianza APB – Súmate, finalizará sus actividades en la ciudad de Cochabamba. En tanto, Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, congregará a su militancia en el Parque Urbano Central de La Paz desde el final de la tarde.

El candidato del MAS-IPSP, Eduardo Del Castillo, también cerrará su campaña en la ciudad de La Paz. En Santa Cruz, el candidato de Libertad y Progreso ADN, Pavel Aracena, participará de actividades organizadas por su militancia. Mientras que Andrónico Rodríguez, de la Alianza Popular, hará lo propio en el Alto.