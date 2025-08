Califican de fracaso diplomático de la Cancillería que sólo tres presidentes lleguen para el Bicentenario

El delegado presidencial del Bicentenario conrmó el arribo a Sucre de los presidentes de Honduras, Paraguay y Chile.

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Freddy López y el Comité de Defensa de la Democracia (Conade) La Paz calificaron como un fracaso diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia por sólo lograr que tres mandatarios garanticen su presencia para los festejos oficiales por el Bicentenario de Bolivia.

“Sin duda (hay un fracaso diplomático) de la Cancillería de Bolivia y otros de otros ministerios, simplemente se han velado algunos intereses y no hay autoridad, no hay seriedad. Se ha visto algunas improvisaciones (en la gestión de visitas internacionales). Las autoridades no están a la talla del Bicentenario”, declaró López a la ANF.

El vocero presidencial del Bicentenario, Martín Maturano, confirmó el fin de semana que hasta el momento sólo los presidentes Honduras, Paraguay y Chile confirmaron su presencia. Entre tanto, algunos países de América, Europa, Asia y África decidieron enviar autoridades de menor rango y representantes diplomáticos.

El embajador de Alemania en Bolivia, José Schulz, sostuvo que el presidente de ese país, Frank-Walter Steinmeier, no podrá llegar a Bolivia por temas de agenda. “El presidente de Alemania por razones de agenda (no llegará a Bolivia) y avisó muy temprano que no puede venir personalmente”, indicó.

El vocero del Conade La Paz, Julio Alvarado, agregó que esta situación refleja que las gestiones diplomáticas de los gobiernos del MAS provocaron que Bolivia quede aislada por naciones del mundo.

“La política exterior del MAS ha sido un fracaso, nos ha convertido en un país aislado del contexto internacional. En este Bicentenario nosotros celebramos esta gesta histórica, porque ha habido patriotas que han construido este país y ha habido aquellos que lo han destruido”, señaló Alvarado.

A diferencia de actos similares de otros países, Bolivia no estaría teniendo la visibilidad a nivel internacional que amerita la celebración. Dirigentes del sector del turismo sostuvieron que el país no “suena ni truena” a nivel internacional, ni siquiera en su Bicentenario.

La diputada arcista del MAS Olivia Guachalla admitió que hay poco interés de los presidentes de otros países en el Bicentenario de Bolivia, pero atribuyó el hecho al año electoral y a las amenazas de conflictos sociales que lanzaron los seguidores del expresidente Evo Morales.

El presidente de la Comisión de Política Internacional de Senado, Félix Ajpi, añadió que el país queda mal parado a nivel internacional y también atribuyó al clima electoral.

