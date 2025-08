Camacho denuncia una “guerra sucia”: “tratan de golpearme y de golpear a la familia de Samuel”

Fernando Camacho en una imagen de archivo del proceso por el «golpe de Estado». Foto. APG

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este lunes una “guerra sucia” en su contra, en contra de su familia y también de su aliado, el candidato a la presidencia Samuel Doria Medina.

“Condenamos la guerra sucia de la alianza política que primero pedía que no me liberen para no perder en Santa Cruz, y ahora que están perdiendo tratan de golpearme y de golpear a la familia de Samuel Doria Medina con esta guerra sucia», expresó Camacho desde sus redes.

Este lunes, el sitio Sureste Magazine, que aparentemente cubre la coyuntura mexicana, difundió un audio atribuido a Camacho, aliado de Doria Medina en la alianza Unidad. Ese espacio mediático difundió la supuesta noticia de que Camacho retiró su apoyo a Doria Medina “luego de que se diera a conocer que de ser electo reformará la Constitución para permitir el ‘Matrimonio Gay’”.

El gobernador de Santa Cruz expresó: «El video por redes sociales está circulando un audio falso que intentan endosarme. Mi apoyo a Samuel Doria Medina en estas elecciones es total y de frente, porque es el único candidato capaz de sacar al país de la dura crisis en la que se encuentra”.

“Claramente –indicó Camacho– la lucha no solo es contra los masistas, sino también contra quienes utilizan sus mismas prácticas y sus mismos métodos”.