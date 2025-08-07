Cancillería de Brasil confirma construcción del puente binacional entre Bolivia y Brasil

La construcción del puente marcará un hito en la integración regional y el desarrollo de la Amazonía boliviana.

La Paz.- En el marco de las celebraciones por el Día del Bicentenario, el departamento del Beni vive un momento histórico. Lo que durante años fue considerado una utopía, se concreta: la Cancillería del Brasil ha confirmado oficialmente la construcción del tan esperado puente binacional que unirá a Bolivia y Brasil, marcando un hito en la integración regional y el desarrollo de la Amazonía boliviana.

“Este logro no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante, firme y silencioso del gobernador Alejandro Unzueta Shiriqui, quien supo interpretar el sentir profundo del pueblo beniano y lo convirtió en gestión efectiva. Más allá de ideologías o colores políticos, el gobernador logró articular consensos, unir esfuerzos y sumar voluntades, recorriendo cada rincón del Beni con un solo objetivo: hacer realidad el sueño de miles de benianos”, se lee en el comunicado que emitió la Gobernación de Beni.

Agrega que el anuncio oficial representa no solo un paso estratégico hacia la integración fronteriza, sino también una muestra de que cuando hay liderazgo con visión y compromiso, los grandes desafíos pueden superarse. Durante este proceso, surgió también la voz valiente del pueblo beniano, de aquellos que aman su tierra y no temieron levantarla sin cálculo ni intereses personales.

“A todos ellos, la Gobernación del Beni expresa su más profundo agradecimiento. Este puente es de todos. Es símbolo de unidad, de lucha y de esperanza”, señala.

El gobernador Alejandro Unzueta estará presente en el acto oficial junto a autoridades brasileñas, reafirmando su compromiso con un Beni que camina firme hacia un futuro de progreso e integración.