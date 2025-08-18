Careaga, que declinó ser el vice de Paz para postular a senador con Unidad, se quedaría sin curul

El empresario potosino Sebastián Careaga dejó el binomio del Partido Demócrata Cristiano (PDC), para buscar un escaño en el Senado por la alianza Unidad. Sin embargo, al parecer su apuesta no le ha salido bien.

Rodrigo Paz presentó a Careaga como candidato a vicepresidente el 12 de mayo. Sin embargo, pocos días después se alejó del PDC.

Ante la declinatoria de Careaga, Rodrigo Paz optó por Edman Lara como candidato a vicepresidente y lo presentó un día antes de que fenezca el plazo de inscripciones. Ahora el binomio ganó la primera vuelta electoral.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras Paz y Lara celebran la victoria, se desvanecen las posibilidades del empresario Careaga para llegar a la Asamblea.

Los datos del Sirepre de Potosí, al 95% de conteo, indican que el PDC gana con 43,14% de los votos válidos, Libre está en segundo lugar con 23,11% y la Alianza Popular tercero con 10,6%. Unidad está cuarto con 9,8%.

Los cuatro escaños para el Senado se asignan de manera proporcional, por lo cual PDC estaría ganando tres de los cuatro curules de Potosí y Libre tendría uno. Esta repartición aún está sujeta a verificación del cómputo oficial.

De consolidarse esta tendencia, el empresario Careaga no podrá ingresar al Senado como pretendía.