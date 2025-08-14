Caso Botrading: Fiscalía dice que existe documentación que involucra a Armin Dorgathen

UNITEL ha buscado un pronunciamiento de parte del presidente de YPFB, pero no ha habido respuesta al pedido.
La Fiscalía de La Paz investiga al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros funcionarios por presunto sobreprecio en la importación de combustible y petrólero crudo dentro del caso Botrading. La denuncia también involucra a una ciudadana paraguaya, representante de la compañía privada.
Se conoce que los delitos que se investigan son uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes que giran en torno a a la presunta creación y operación irregular de la empresa Botrading S.A. en Paraguay
“Esta investigación está en etapa preliminar, se han realizado las diligencias respectivas, se han emitido los requerimientos correspondientes ante las instancias e instituciones con el fin de obtener información y poder realizar una actividad investigativa clara y concreta en el presente caso”, dijo este jueves, el fiscal Omar Yujra.
Según el representante del Ministerio Público, existe documentación pertinente respecto a una investigación paralela que se ha realizado en otra institución, “la cual ha sido verificada” y analizada por la unidad de análisis de la Fiscalía Departamental de la Paz y ha establecido que” existe resuntamente alguna responsabilidad”.
Adelantó que miembros de la Fiscalía de La Paz llegarán a Santa Cruz en los próximos días para realizar actos investigativos que incluye el secuestro de documentación de las oficinas de YPFB.
UNITEL ha buscado un pronunciamiento de parte del presidente de YPFB y también se solicitó a los responsables de la Dirección de Comunicación de la empresa estatal una entrevista con alguna autoridad para que expliquen sobre este proceso, sin embargo, hasta el mediodía de este jueves, no ha habido respuesta al pedido.
Fiscalía investiga al Presidente de YPFB por el caso Botrading y tramita colaboración con Paraguay