Caso Botrading: Fiscalía dice que existe documentación que involucra a Armin Dorgathen

UNITEL ha buscado un pronunciamiento de parte del presidente de YPFB, pero no ha habido respuesta al pedido.

Fuente: Unitel

La Fiscalía de La Paz investiga al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, y otros funcionarios por presunto sobreprecio en la importación de combustible y petrólero crudo dentro del caso Botrading. La denuncia también involucra a una ciudadana paraguaya, representante de la compañía privada. Se conoce que los delitos que se investigan son uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes que giran en torno a a la presunta creación y operación irregular de la empresa Botrading S.A. en Paraguay "Esta investigación está en etapa preliminar, se han realizado las diligencias respectivas, se han emitido los requerimientos correspondientes ante las instancias e instituciones con el fin de obtener información y poder realizar una actividad investigativa clara y concreta en el presente caso", dijo este jueves, el fiscal Omar Yujra.