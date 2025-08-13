Fiscalía investiga al Presidente de YPFB por el caso Botrading y tramita colaboración con Paraguay

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, se encuentra investigado por la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en el caso de Botrading.

Fuente: Erbol

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Entre los actuados, se tramita la cooperación internacional con Paraguay donde se encuentra la sede principal y la presidenta de Botrading, Sandra Otazu, denunciado dentro del caso, informó el fiscal Omar Yujra.

Además, entre los requerimientos solicitados se encuentra información relacionada a los precios por la gasolina, diésel y petróleo crudo.

El proceso fue abierto a denuncia del exfuncionario de YPFB, Ludwing Sánchez, por los delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes falsedades.

Todavía no se cuantificó la cantidad de daño económico que se ocasionó, sin embargo, se espera que conforme avances las investigaciones se pueda cuantificar la afectación al Estado.

Junto con el presidente de YPFB están al menos cinco personas investigadas. En los siguientes días se establecerá los días que serán citados a declarar en la Fiscalía.

Una comisión especial de la Cámara de Diputados investigó 12 contratos suscritos entre YPFB con Botrading y encontró varias irregularidades en las operaciones que implican un presunto sobreprecio en la adquisición de combustible para el país.

La empresa boliviana fue creada en Paraguay y es de propiedad de YPFB Refinación en un 99%. //agc