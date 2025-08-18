Caso ‘Ítems fantasmas’: Justicia ordena incautar bienes de Antonio Parada

El caso ‘Ítems Fantasmas’ salió a la luz a fines de 2021, cuando se descubrió que más de 800 personas figuraban en la nómina municipal sin cumplir funciones mientras que parte de los pagos eran desviados a quienes facilitaban el acceso a estos recursos públicos.

La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz revocó este lunes (18) la resolución del 21 de mayo que había rechazado la incautación de bienes de Antonio Parada, exdirector de Recursos Humanos de la Alcaldía, y ordenó la anotación preventiva y posterior incautación de siete propiedades a su nombre.

La medida se enmarca en las investigaciones del caso ‘Ítems Fantasmas’ que destapó un desvío de recursos por más de un millón de dólares.

Durante la audiencia de apelación de medidas cautelares, en la Sala Penal Segunda se escuchó los argumentos del Ministerio Público y de los apelantes y finalmente concedió la apelación presentada. Los siete inmuebles serán puestos bajo custodia del Ministerio Público y de la Dirección de Recaudaciones y Bienes Incautados (Dircabi) una vez que se realice la anotación preventiva ante Derechos Reales.

El caso ‘Ítems Fantasmas’ salió a la luz a fines de 2021, cuando se descubrió que más de 800 personas figuraban en la nómina municipal sin cumplir funciones mientras que parte de los pagos eran desviados a quienes facilitaban el acceso a estos recursos públicos. El escándalo afectó gravemente la imagen de la Alcaldía de Santa Cruz y evidenció la existencia de una red de corrupción dentro de la institución.

Antonio Parada es el principal investigado y actualmente cumple detención preventiva en la cárcel de Palmasola. Tras ser detenido en enero de 2022 en Corumbá, Brasil, luego de que se rechazara su pedido de refugio, fue extraditado a Bolivia en marzo de este año. La Fiscalía ya anunció que pedirá 10 años de cárcel por los delitos de enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.

Con la incautación de los bienes, la justicia busca asegurar que los recursos vinculados al exfuncionario queden bajo resguardo y contribuyan a la reparación del daño económico generado.