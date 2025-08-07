Chávez se va a préstamo al Volta Redonda de Brasil

El extremo Lucas Chávez jugará en el Volta Redonda FC, de la Serie B de Brasil, lo que resta de la temporada 2025.

El jugador de 22 años fue cedido a préstamo por Bolívar, con opción de compra. Tiene contrato vigente con la ‘Academia’ hasta fines de 2026.

Inicialmente, a fines de julio, Bolívar rechazó la oferta del club brasileño por considerarla insuficiente. Sin embargo, se llegó a un acuerdo.

Antes, el club paceño no concretó una propuesta de Aldosivi, de la primera división de Argentina, que buscaba un préstamo de 18 meses con opción de compra.

La intención del jugador de seguir en el exterior y la mala relación con la dirigencia influyeron en la decisión final.

Volta Redonda es un club tradicional del Estado de Río de Janeiro. En 2024 logró ascender a la Serie B tras 26 años de ausencia.

El equipo participa en la segunda división del fútbol brasileño y está compuesto, en su mayoría, por futbolistas locales, siendo el segundo extranjero en la plantilla.

Chávez jugó a préstamo en el Al-Taawoun de Arabia Saudita en el primer semestre. Mas el club no hizo uso de la opción de compra.

El futbolista formado en la Academia Tahuichi Aguilera regresó a Bolívar, club en el que debutó profesionalmente, y estuvo entrenando con el plantel.

Incluso fue inscrito en la lista de buena fe para la Conmebol Sudamericana, pero no sumó minutos oficiales.

Finalmente, el habilidoso cruceño vivirá una nueva experiencia internacional y será seguido de cerca por Óscar Villegas, DT de la selección boliviana, para ser parte de la ‘Verde’.