Falso: Usan inteligencia artificial para clonar la voz de Rodrigo Paz con un discurso discriminatorio contra El Alto

El material con información falsa fue difundido este 26 de mayo y, hasta el momento de la verificación, superó las 305.500 visualizaciones, 3.100 reacciones, 303 comentarios y 3.200 compartidos.

eju.tv / Fuente:Bolivia Verifica

A través de TikTok, la cuenta @pollitologo difundió un video atribuido al presidente Rodrigo Paz en el que afirma que la reducción del 50% de su salario era “para desmovilizar y burlarse de los alteños”. Sin embargo, el contenido es falso, fue generado con inteligencia artificial.

El audio que se escucha en el video es el siguiente:

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“Rebajar mi salario era una broma para desmovilizar. Como ven, no firmé decreto o ley que me obligue a ganar la mitad. Solo quería burlarme de los alteños aymaras janiwas. Por ejemplo para quitar impuesto a los ricos firmé un decreto ley, igual para quitar tierras a los campesinos”.

El contenido fue difundido este 26 de mayo y, hasta el momento de la verificación, superó las 305.500 visualizaciones, 3.100 reacciones, 303 comentarios y 3.200 compartidos.

Análisis del video

Tras analizar el material, se identificó que el video original corresponde al discurso que Rodrigo Paz brindó este 25 de mayo, durante los actos por los 217 años del Primer Grito Libertario de Hispanoamérica en Sucre. En esa intervención, el mandatario anunció la reducción del 50% de su salario y el de sus ministros, según la difusión de la Oficina del Presidente Rodrigo Paz.

Durante su discurso, Paz afirmó:

“Quiero avisarles que este presidente, junto a sus ministros, ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y del compromiso con el país, de rebajarse el salario 50%, para que se aporte a un esfuerzo claro de que Bolivia tiene un presidente y ministros que van a sumarse a ese esfuerzo”.

Tras revisar la intervención completa, se verificó que en ningún momento Paz realizó las declaraciones que aparecen en el video.

Detector de inteligencia artificial

El material también fue analizado con herramientas de detección de contenido generado con inteligencia artificial y estos son los resultados:

DeepFake-o-meter identificó más del 90% de probabilidad de manipulación con IA.

Hive Moderation detectó más del 99% de probabilidad de contenido generado artificialmente.

Además, el equipo de comunicación del Ministerio de la Presidencia confirmó que las declaraciones difundidas en redes sociales son falsas.

En conclusión, es falsa la publicación que atribuye a Rodrigo Paz declaraciones sobre una burla hacia las personas de la ciudad de El Alto. En su discurso original no contiene esas afirmaciones y el video presenta señales de manipulación con inteligencia artificial.

No es la primera vez que Bolivia Verifica identifica publicaciones de esta cuenta relacionada con contenido generado con inteligencia artificial.