Cívicos cruceños cuestionan cambio repentino en el Alto Mando Militar a 48 horas de las elecciones

Los cívicos exigen una explicación al presidente Arce.

Fuente: Gigavisión

El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió al presidente Luis Arce una explicación sobre el sorpresivo cambio del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, realizado a tan solo 48 horas de las elecciones generales.

“Nos agarró a todos de sorpresa este cambio a tan poco tiempo de un proceso electoral. ¿Será por precaución o habrá otro motivo? Arce debe salir y dar una explicación al respecto, y cuidado que nos salga con alguna otra sorpresa, como un cambio de ministro. Esto solo nos llena de dudas, ya que el proceso electoral ha sido muy accidentado”, manifestó Cochamanidis.

El líder cívico señaló que esta decisión genera incertidumbre en un contexto ya marcado por tensiones políticas y desconfianza en torno a la transparencia de los comicios.

A poco de las elecciones, Luis Arce designa a nuevas autoridades del Alto Mando Militar