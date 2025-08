Claure afirma que audio es «manipulado» y reafirma que Bolivia necesita un «líder adecuado»

El empresario afirmó que el medio español que divulgó el registro que se le atribuye no tiene credibilidad y «repetidamente fue condenado por la justicia por difundir información falsa».

eju.tv

El empresario y actor político Marcelo Claure respondió este lunes al audio divulgado por un medio español, material que considera «manipulado y editado», y reafirmó que Bolivia necesita un «líder adecuado».

«Ese audio, manipulado y editado, intenta hacer creer que yo estoy comprando medios de comunicación. Eso es absolutamente falso. No he comprado ningún medio, ni tengo la menor intención de hacerlo. No necesito hacerlo. Gracias a las redes sociales, tengo la suerte de poder comunicarme directamente con millones de bolivianos sin intermediarios», publicó Claure en sus redes.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El domingo 3 de agosto un medio español difundió un audio atribuido a Claure, en el que se le escucha hablar de lo fácil que es comprar un medio de comunicación en Bolivia para influir en la opinión pública y poner a un «político adecuado» para presidir el país.

«En los últimos días, un audio totalmente tergiversado ha sido difundido por EDATV, un medio sin credibilidad, repetidamente condenado por la justicia española por difundir información falsa. Su director, Javier Negre, ha sido obligado por sentencias judiciales a publicar rectificaciones públicas y sancionado por infringir el derecho a la imagen de menores. Esta es la ‘fuente’ de la que algunos medios en Bolivia están tomando contenido como si fuera legítimo», afirmó el empresario, sobre el medio que divulgó el material.

Desde el inicio de la campaña electoral e incluso antes de que los binomios electorales estén confirmados, Claure expresó su intención de unificar a la oposición al Movimiento Al Socialismo (MAS) y a cualquier liderazgo de izquierda.

Hace dos semanas el empresario confirmó que ante la falta de definición de un solo frente contrario al oficialismo tomó la decisión de apoyar la candidatura de Samuel Doria Medina y José Luis Lupo, ocasión en la que comenzaron los señalamientos que Alianza Unidad calificó como ataques típicos de la «guerra sucia».