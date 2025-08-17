Cochamanidis: «Unos cuantos trasnochados no pueden variar el deseo de 12 millones de bolivianos»

El presidente cívico acudió temprano a sufragar en una unidad de la capital oriental.

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, afirmó este domingo que «el deseo de unos cuantos trasnochados» no pudo impedir que más de 12 millones de bolivianos acudan a las urnas para elegir all nuevo presidente.

«En deseo de unos cuantos trasnochados no puede variar el deseo de más de 12 millones de bolivianos que queremos un nuevo destino para Bolivia y la única forma en la que podemos reconstruir el país es desde el voto», declaró el líder cívico, al llegar a emitir su voto.

En los días previos a los comicios, el comité pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que responda a una serie de dudas sobre el proceso, una reunión aclaratoria que no se pudo llevar a cabo.

«Nuestra expectativa no es ajena a la de todos los bolivianos: que no haya fraude, que avance todo con normalidad, que se pueda acudir a los recintos sin tener problemas, que si hay personas que intentan hacer desmanes para eso está la Policía, la Fiscalía para actúen conforme a la ley», indicó Cochamanidis.