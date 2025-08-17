Arce tras emitir su voto: «Vamos a entrar a la historia como un Gobierno que ha cumplido con el pueblo»

El mandatario sufragó en una unidad educativa de Miraflores, en la ciudad de La Paz.

eju.tv

El presidente Luis Arce emitió su voto minutos después de las ocho de la mañana de este domingo en el colegio Miguel de Cervantes, del barrio de Miraflores, en La Paz, donde aseguró que entrará a la historia por haber cumplido con el pueblo.

«En noviembre, cuando es constitucionalmente y de acuerdo al cronograma que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, vamos a cumplir ese cronograma, vamos a cumplir con la Constitución y vamos a entrar a la historia como un Gobierno que ha cumplido con lo que el pueblo le mandó en 2020«, declaró Arce.

El mandatario aseguró que en 2020 la población le encargó «recuperar la democracia» y que cumplió ese deber. Asimismo, pidió a la población acudir a los recintos electorales para cumplir con su deber y derecho a elegir a las nuevas autoridades.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«El pueblo nos mandó a recuperar la democracia y no solamente la hemos recuperado, la hemos preservado pese a todo y le vamos a entregar en este, su bicentenario, una salida democrática y un tránsito democrático. Exhortar a toda la población a acudir y cumplir este deber cívico que tenemos todos los ciudadanos nuestra amada Bolivia, especialmente en el año del bicentenario», indicó.