Comité Multisectorial llama al voto consciente para frenar la crisis y cambiar el futuro del país

El bloque que agrupa a productores, gremiales, comités cívicos, entre otros, acusa al gobierno de desperdiciar la bonanza económica y advierte que el 17 de agosto es una oportunidad para cambiar el rumbo.

Los miembros del Comité Multisectorial durante un pronunciamiento. Foto. urgente.bo

eju.tv

En un pronunciamiento dado a conocer este miércoles, el Comité Multisectorial insta a la población boliviana a ejercer un voto ‘pleno de conciencia’ en las elecciones nacionales de este domingo 17 de agosto y advierte que la continuidad del actual modelo económico significaría prolongar la crisis y condenar a las familias más vulnerables a cinco años más de penurias.

La declaración, emitida este 13 de agosto, describe la difícil situación económica que atraviesa el país como ´insostenible, compleja e incierta’, porque la crisis en los hogares bolivianos obliga a restringir hasta los gastos básicos, responsabilidad que atribuye por completo a las autoridades gubernamentales. “No fuimos los que producimos, transportamos, vendemos, importamos, exportamos o confeccionamos quienes llevamos al país a este punto; fueron los gobiernos de turno que desperdiciaron una época de bonanza”, afirma el documento.

El Comité Multisectorial está conformado por representantes del agro, gremiales, transportistas, exportadores y actores de la cadena productiva y de abastecimiento, además de comités cívicos, entre otros. En el manifiesto institucional señala que el Ejecutivo ignoró las advertencias de diversos sectores sobre el deterioro económico y ahora “las consecuencias de la incompetencia y la inacción recaen sobre las familias más vulnerables”.

En ese sentido, la organización llama a la población boliviana a acudir a las urnas con la certeza de que su voto definirá si el país avanza hacia ‘un mejor futuro’ o si se resigna a soportar ‘cinco años más de crisis y movilización’; asimismo subraya que Bolivia cuenta con recursos y talento en todas sus regiones, pero seguirá sumida en la pobreza si no se corrige el rumbo.

“Bolivia tiene los recursos y el talento para prosperar: La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Beni, Pando y la joven ciudad de El Alto poseen un enorme potencial. Pero seguiremos siendo pobres si no cambiamos el rumbo ahora”, sostiene el grupo que recuerda que, “frente al deterioro de la situación, nos organizamos como Comité Multisectorial, como Cadena Productiva y como Cadena de Abastecimiento, para exigir acciones urgentes en beneficio de todo el pueblo boliviano, conscientes de que venían tiempos más difíciles”.

También se dirige a los candidatos presidenciales, a quienes les recuerda que ‘la historia los sitúa en un momento decisivo’ y que su único mandato debe ser trabajar para todos los bolivianos. “El pueblo espera que el próximo gobierno inaugure una nueva etapa de estabilidad, desarrollo y bienestar para todos. No desperdicien esta oportunidad. Quien resulte electo tiene un único mandato: trabajar para todos los bolivianos y corregir el rumbo de nuestra nación. Lo contrario será traicionar a la patria, y que quede claro: el pueblo no tolerará más abusos y hará escuchar su voz en las calles”, advierte.

Finalmente, el Comité asegura que aportará propuestas viables para la reconstrucción económica y social, e insta a que la jornada electoral del domingo sea un momento de inflexión para el pueblo boliviano. “Este domingo 17 de agosto, vivamos una jornada democrática, pacífica y decisiva. Elijamos a líderes que actúen con firmeza y urgencia, porque el tiempo de los cálculos políticos y los intereses personales ya terminó”. A manera de arenga, proclama que, “Bolivia tiene fuerza, tiene recursos y tiene un pueblo que no se rinde”.