¿Cómo marcar en la papeleta de sufragio este domingo?

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El vicepresidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, José Miguel Callejas, explicó el procedimiento que deberán seguir los ciudadanos este domingo para emitir correctamente su voto, en cumplimiento del artículo 161 de la Ley 026 de Régimen Electoral.

Callejas señaló que los votos válidos son aquellos en los que el elector marca de manera clara y única al candidato de su preferencia, mientras que los votos nulos se producen cuando existen marcas indebidas, confusas o cuando se señalan dos casillas distintas en la misma franja de la papeleta. Los votos blancos se consideran cuando el elector no realiza ninguna marca.

El vicepresidente del TED detalló que en la papeleta electoral los votantes encontrarán dos franjas, en la parte superior estarán los candidatos a presidente y vicepresidente, mientras que en la parte inferior se ubicarán los postulantes a diputados uninominales de cada circunscripción.

“Debe marcarse una sola vez en la parte superior y una sola vez en la parte inferior. El elector puede utilizar el símbolo de su preferencia —una cruz, un aspa, un punto u otro— siempre que sea claro y denote su intención de voto. No existe un símbolo obligatorio”, explicó Callejas en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Asimismo, aclaró que, si el elector marca dos casillas en la parte superior, el voto presidencial se considera nulo. En caso de que en la parte inferior la marca sea correcta, el voto para diputado será válido, aunque el presidencial resulte nulo. Si no se realiza ninguna marca en la parte inferior, se contabilizará como voto en blanco para esa franja.

Callejas remarcó la importancia de que los ciudadanos ejerzan su derecho con responsabilidad e informados sobre cómo emitir correctamente su voto. “Lo esencial es que la expresión de preferencia sea clara en una sola casilla, para que el voto pueda ser considerado válido”, concluyó.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 16:39 del video adjunto en la presente nota.