Confunden a militar con un delincuente y es linchado por una turba, hay dos aprehendidos

Fuente: Unitel

En las últimas horas se dio a conocer sobre la aprehensión de dos personas que estarían implicadas en el asesinato de un efectivo militar el cual fue hallado sin vida cerca de un canal de riego en el municipio de Toco, zona del valle alto de Cochabamba.

De acuerdo a la información de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), el suboficial Freddy Alanoca Mamani, quien miembro de la Banda de Música de la Escuela Militar de Sargentos del municipio de Tarata, fue linchado tras ser confundido con un delincuente.

Las investigaciones señalan que un grupo de unas 15 personas lo acorralaron y lo acusaron de cometer robos en la comunidad de Tocochimba, perteneciente al municipio de Cliza.

En el lugar, el militar de entre 30 a 35 años fue sometido a varias horas de tortura, donde lo golpearon, estrangularon e intentaron quemarlo, hasta que finalmente murió producto de las múltiples lesiones que sufrió.

Desde la Policía dieron a conocer que se logró identificar a dos de los autores intelectuales y materiales, los cuales pudieron ser aprehendidos y trasladados hasta dependencias de la Felcc y serán puestos a disposición de la Fiscalía.

Según los datos, uno de los acusados golpeó salvajemente a la víctima, mientras que el otro lo roció con gasolina con la intención de prenderle fuego.

Asimismo, se confirmó que hay un tercer implicado en este hecho el cual es señalado como el presunto autor de la estrangular a suboficial, el cual hasta el momento, permanece prófugo y está siendo buscado por las autoridades.

La Policía y el Ministerio Público continúan con las pesquisas para identificar y capturar al resto de los involucrados en el hecho, registrado el pasado 20 de julio.