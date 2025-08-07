Cuarta encuesta de El Deber que se difundirá este viernes no tiene aval de José Luis Gálvez

Confirmado: la cuarta encuesta de El Deber no tiene su aval. Me lo confirmó él mismo. Él auditó las tres primeras encuestas. Y las validó con su prestigio y su trayectoria. Pero dejó de sentirse cómodo. Le pedían muchas verificaciones. Como que no les gustaban los resultados. Y ha preferido apartarse.

“Sí, es cierto, ya no superviso la cuarta encuesta de El Deber, no me responsabilizo por los resultados que puedan salir y es cierto que dejé de sentirme cómodo”.