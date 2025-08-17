Cúpula evista niega intención de bloqueo y toma de instituciones tras la votación

La dirigencia evista de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba desmintió este domingo al ministro de Gobierno, Roberto Ríos, y aseguró que no existe ninguna instrucción de realizar bloqueos de caminos ni tomas de instituciones una vez concluida la jornada electoral.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Coordinadora, Wilma Colque, calificó como un invento las declaraciones de la autoridad y señaló que, con esas acusaciones, el Gobierno busca justificar un presunto fraude electoral. “Con estas acusaciones lo único que están haciendo es, tanto el Gobierno como los ministerios, trabajar en la manipulación del sistema y preparar un fraude”, sostuvo.

Colque anunció que el miércoles se llevará a cabo un ampliado nacional en el que participarán dirigentes y organizaciones afines a Evo Morales, con el objetivo de evaluar los resultados de las elecciones generales y analizar el nivel de votación nula impulsada en protesta por la inhabilitación del expresidente.

Otro dirigente de la región rechazó las versiones oficiales sobre planes de movilización y negó cualquier acción violenta. Afirmó que nunca se definieron bloqueos ni actos de vandalismo, a los que atribuyó únicamente al Gobierno y a “grupos parapoliciales y paramilitares” que —según dijo— actuaron en alianza con sectores de la derecha en la crisis de 2019.

La dirigencia evista reiteró que la única convocatoria vigente es a emitir el voto nulo como medida de protesta y confirmó que la evaluación de la coyuntura política se realizará en el ampliado nacional de este miércoles en el Trópico de Cochabamba.

Fuente: ERBOL