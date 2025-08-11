“De 2006 a 2019, Evo nunca debatió”: Doria Medina fulmina propuesta de Morales y lo desafía a enfrentar a la Justicia

En su programa dominical, Morales afirmó que analiza invitar a los ocho o diez postulantes presidenciales a un encuentro en Lauca Ñ para debatir sobre sus planes de gobierno.

El candidato de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, criticó duramente la propuesta de Evo Morales de convocar a un debate presidencial en Lauca Ñ. Recordó que, en cuatro campañas consecutivas, el exmandatario nunca aceptó un cara a cara y lo retó a “debatir con la Justicia” antes que con otros candidatos.

“Evo quiere convocar a los candidatos presidenciales a un debate en el Chapare para darnos una paliza oratoria. Qué chistoso. Porque en las cuatro campañas que hizo entre 2006 y 2019 NUNCA se presentó a un debate”, enfatizó Doria Medina y cuestionó la coherencia de Morales y su repentino interés por discutir propuestas a pocos días de las elecciones.

En su programa dominical, Morales afirmó que analiza invitar a los ocho o diez postulantes presidenciales a un encuentro en Lauca Ñ para debatir sobre sus planes de gobierno a los que calificó como “fondomonetaristas”. Sin embargo, la invitación llega en un clima electoral tenso, a una semana de los comicios, y en medio de la certeza de que ningún aspirante acudirá.

El exmandatario, inhabilitado de por vida para postular, llamó recientemente a votar nulo el 17 de agosto y pidió a sus seguidores custodiar ese voto en las mesas. En 2024, Morales intentó sin éxito habilitar su candidatura para buscar un cuarto mandato consecutivo.