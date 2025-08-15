Del Castillo en un video expone a Tuto, Samuel, Manfred y Jhonny, pese al silencio electoral

El relato está acompañado de una fotografía antigua en la que aparece el actual candidato a la presidencia por Libre, Jorge Tuto Quiroga; el candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa; y el candidato de UCS, Jhonny Fernández.

Pese a la vigencia del silencio electoral, el candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS), Eduardo Del Castillo, compartió en sus redes sociales un video aludiendo directamente a los candidatos de la oposición: Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa y Jhonny Fernández. “Si la derecha vuelve al poder a Bolivia, no me gusta imaginar los tiempos difíciles”, dice.

“Si la derecha vuelve al poder a Bolivia, no me gusta imaginar los tiempos difíciles que puede enfrentar nuestro país, pero es necesario imaginarlo”, de esta manera inicia la narración Del Castillo, en el video que compartió en su Facebook. El video tiene una duración de un minuto y 50 segundos.

El relato está acompañado de una fotografía antigua en la que aparece el actual candidato a la presidencia por Libre, Jorge Tuto Quiroga; el candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa; y el candidato de UCS, Jhonny Fernández.

La narración continúa induciendo a título de reflexión sobre los riesgos del fin de los gobiernos populares, como se hacen llamar los del MAS y los de la Alianza Popular, “no me gusta hacer reflexiones pesimistas si este es el fin de los gobiernos populares, pero alguien tiene que hacerlo, porque las elecciones son nuestra única oportunidad”.

Continúa mostrando varias imágenes de quienes ahora son sus rivales en la contienda electoral, incluido Samuel Doria Medina. “Si la derecha viene, en poco tiempo ellos podrán destruir el tejido social de nuestro país poner fin a los programas sociales para los más pobres, privatizar de nuevo nuestra riqueza, vender a Bolivia a los intereses extranjeros los vendepatrias de siempre…”.

“La disputa aún no ha terminado y el voto está en tus manos”, dice en otra parte del video, insistiendo sobre los partidos de la derecha. Asimismo, habla sobre sí mismo, “si hay algo que me gusta decir es: el MAS y yo seguiremos siempre al lado del pueblo boliviano, incluso en los momentos más difíciles. Nosotros que tenemos una historia de tanta y tanta resistencia en esta tierra; seguiremos siempre resistiendo”.

Desde este jueves, está vigente el silencio electoral, medida que está prevista en el reglamento de Propaganda y Campaña Electoral. Según la norma es el periodo comprendido desde 72 horas previas a la votación, hasta las 20:00 horas del día de sufragio, en el que se prohíbe toda expresión de campaña electoral y movilización ciudadana en espacios públicos.

En la parte final, Del Castillo se muestra como una opción con imágenes de los eventos masivos en los que participó y donde se ve gente con las banderas del MAS.