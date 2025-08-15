Diputado evista acusa al Gobierno de planear un «autoatentado electoral» tras cambio en el alto mando militar

«No tiene información ni conocimiento. El gobierno de Arce cambió el mando militar sin respetar la cadena de mando. Falta, una vez más, darle el respeto que merece al Ejército boliviano y a las Fuerzas Armadas. Este es un segundo golpe de Estado», sostuvo el legislador.

En su criterio, el presidente Arce utiliza a las Fuerzas Armadas y a la Policía únicamente para amedrentar y, con esto, están anunciando «un fraude para el próximo domingo». «Van a provocar un autoatentado y el Ejército tendrá ese pretexto o motivo para ir y vulnerar derechos fundamentales. El gobierno está utilizando de mala manera a los militares, lo que genera insatisfacción en toda la ciudadanía», consideró.

En ese sentido, indicó que las elecciones pueden sufrir un «autoatentado» y que, según trascendidos que le llegó, las anteriores autoridades del mando militar no estaban de acuerdo en cometer esos delitos, pero lo que fueron posesionados ayer, «sí».

En horas de la mañana, el abogado y experto en Seguridad Militar, Omar Durán, advirtió que el relevo podría tener “intenciones nefastas”, al que calificó como un “segundo Zuñigazo”.

Las declaraciones surgen, luego que anoche, el presidente Luis Arce Catacora posesionó a cinco nuevas autoridades del Alto Mando Militar, en un contexto en el que falta tres días para la realización de las elecciones generales. Los oficiales designados son: contralmirante Gustavo Primitivo Anibarro Escobar, general de brigada Sherman Mario Sempertegui Tamez, general de brigada Roberto Pablo Delgadillo Vázquez, general de brigada aérea Marco Antonio Choquehuanca Marín y contralmirante Freddy Pozo Rodríguez.