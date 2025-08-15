Dirigente Siñani desafía a evista Héctor Arce a someterse a una prueba antidoping

El legislador evista insinuó que el dirigente gremial hace sus declaraciones a los medios bajo el influjo de sustancias ilícitas.

eju.tv / Video: Radio San Gabriel Bolivia

Las amenazas y desafíos del dirigente gremialista alteño Toño Siñani contra Evo Morales y sus seguidores continúa. Este viernes convocó al diputado evista Héctor Arce a que ambos se sometan a una prueba toxicológica para demostrar quién de los consumió sustancias ilícitas.

«La ciudad de El Alto ha sido construida por las 20 provincias, por eso somos morenos, no porque somos drogadictos; yo te desafío a vos, señor Héctor Arce, que nos hagamos análisis de sangre porque vos eres del Chapare, que es droga; en El Alto no somos cleferos como dices», señaló a la prensa.

El pleito comenzó el miércoles 13 de agosto, cuando Siñani retó a Morales a solucionar sus diferencias a puño limpio. En lugar de la respuesta del exjefe del MAS fueron sus seguidores quienes desafiaron al gremialista a un duelo pugilístico.

«Yo no voy a ir a la justicia a llorar, cara a cara, estoy dispuesto a ir al Chapare, yo soy comerciante y gremial, si tengo que morir por defender a mi Bolivia, lo voy a hacer», sostuvo Siñani.

El legislador evista insinuó que el dirigente gremial hace sus declaraciones a los medios bajo el influjo de sustancias ilícitas, por lo que el aludido exigió una retractación pública o que Arce se atenga a las consecuencias.

«Te doy plazo hasta el martes para que te retractes y te disculpes de la ciudad de El Alto, caso contrario voy a estar el martes a las 10 de la mañana en plaza Murillo, porque no puedes discriminar a la ciudad de El Alto», advirtió Siñani.