El lugar en que entre Rusia y EE.UU. solo hay 4 kilómetros

Cuando el estrecho de Bering está cubierto de hielo, esa distancia se puede cubrir en una hora o menos.

Fuente: RT

A primera vista, podría parecer que existen miles de kilómetros de barreras marítimas y aéreas entre Rusia y EE.UU. Sin embargo, estas potencias mundiales se encuentran inusualmente cerca en un punto del estrecho de Bering, entre la Chukotka rusa y la Alaska estadounidense.

Así, la frontera estatal entre las dos naciones cruza las islas Aleutianas y pasa entre la Diómedes Mayor, perteneciente a Rusia, y la Diómedes Menor, controlada por EE.UU., la distancia entre las cuales es de poco menos de 4 kilómetros.

Cuando el estrecho está cubierto de hielo sólido y nivelado, esta distancia se puede cubrir en una hora o menos. Sin embargo, según el tiempo del calendario, se necesitaría un día entero para atravesar esa distancia.

Eso se debe al hecho de que la frontera ruso-estadounidense coincide con la línea internacional de cambio de fecha. Por eso las dos islas vecinas tienen horarios distintos: 21 horas de diferencia en invierno y 20 horas en verano. Cruzar esa línea de este a oeste añade un día al calendario, y al moverse en dirección opuesta, lo disminuye. Debido a esa característica, las islas también tienen los nombres informales de ‘Ayer’ y ‘Mañana’.

La frontera entre los dos países se estableció en 1867, cuando el Imperio ruso y EE.UU. firmaron un tratado que preveía la transferencia de las posesiones rusas en América del Norte con una superficie total de 1,5 millones kilómetros cuadrados por un importe de 7,2 millones de dólares en oro (más de 150 millones de dólares de la actualidad).