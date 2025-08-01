El voto indeciso dividido en dos: por quién se decanta y cómo definirá la elección

Para Ricardo Paz cualquier movimiento político, mensaje o error de los candidatos podría inclinar la balanza, configurando un resultado inesperado en una elección que, hasta ahora, no muestra un claro ganador.

eju.tv /Video: la Hora Pico

Santa Cruz.- El estratega político Ricardo Paz afirmó que las elecciones del 17 de agosto se perfilan como las más inciertas desde el retorno a la democracia, debido a la alta volatilidad del electorado y a la peculiar división incluso dentro del voto indeciso.

Paz explicó que, según los estudios y herramientas actuales —como la investigación demoscópica, las encuestas, el análisis de la conversación digital y el procesamiento de big data—, cerca del 60% de los votantes están indecisos o podrían cambiar su decisión a último momento, lo que se conoce como “voto blando”.

“Yo creo que hay dos tipos de indecisos ahorita”, señaló Paz al explicar que el primero está compuesto por ciudadanos que aún no deciden a cuál de los candidatos opositores apoyar, si a Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Rodrigo Paz o Manfred Reyes Villa. El segundo grupo de indecisos lo conforman quienes dudan entre acatar el llamado de Evo Morales al voto nulo o respaldar a Andrónico Rodríguez.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Ambos “bolsones” de indecisos, que suman un número significativo, serán determinantes en la definición de la contienda. “Van a terminar decidiendo en las próximas horas, en los próximos días. Por eso es tan importante esta última semana, por eso hay tanta guerra sucia, tanto fake news, tanto ambiente enrarecido… porque se está jugando mucho en esta semana”, enfatizó Paz en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El estratega advirtió que, en este escenario, cualquier movimiento político, mensaje o error de los candidatos podría inclinar la balanza, configurando un resultado inesperado en una elección que, hasta ahora, no muestra un claro ganador.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 08:33 del video adjunto en la presente nota.