En la recta final, un debate que desnuda candidatos

Apuntes rápidos sobre el debate

1. Fantástico asistir a un debate democrático después de más de 20 años.

2. Tuto fue claro y firme. Estaba impecablemente vestido y combinó respuestas con propuestas. Se apagó al final.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

3. Samuel fue claro en sus respuestas. Supo cómo defenderse de los ataques. Faltó que profundice sus propuestas. Fue uno de los blancos de ataque de los otros candidatos.

4. Manfred empezó inseguro, no fue ordenado en sus propuestas. No brilló. Remarcó su propuesta de diésel a 5 bolivianos pero no dijo cómo lo hará.

5. Rodrigo fue buen orador y tuvo claridad en sus exposiciones. Tuvo un buen cierre y fue un buen orador.

6. Jhonny, Aracena, Del Castillo salieron al ataque, como quien quiere existir porque ya no tiene nada más que perder.

7. Exceso de cinismo en Jhonny que dijo lo que no hace ni hizo como alcalde. Que habló de transfugio cuando su bancada en Diputados fue la que estrenó el transfugio en la última legislatura.

8. Tuto y Samuel no se atacaron. No se hicieron daño

9. Andronico y Del Castillo no lograron desprenderse de lo que queda del modelo del estado plurinacional. Quisieron posicionar juventud, pero no tuvieron propuestas renovadoras. lo que sí destaca de ellos es que sus discursos finales apelaron a la emoción y eso es un arma estratégica en campaña. ¿Les servirá a estas alturas?

10. Al final todos dicen ser renovadores.

11. El debate fue el tema de la noche.

¿Cómo lo viste? ¿Quién ganó?