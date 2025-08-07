En protesta por los problemas de combustible, Chofer desfila simulando que jala su bus

En protesta por los problemas de combustible, Chofer desfila simulando que jala su busCategorías Vida, VideosEtiquetas 07/08/2025 Un transportista que realiza viajes al norte de La Paz aprovechó el desfile del Bicentenario para expresar su reclamo por la falta de combustible. [Foto: Composición UNITEL] / El hombre arrastra el bus simulando no tener combustible en el desfile por el BicentenarioFuente: Unitel Un hecho inédito ocurrió durante el desfile por el Bicentenario de Bolivia en una comunidad del municipio paceño de Palos Blancos. eju.tv <br /> <br /> En un video que circula en redes sociales, se observa a un hombre con la tricolor en mano simulando que arrastra su bus con una cuerda, en protesta a la falta de diésel en el país. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas Las imágenes muestran al vehículo adornado con banderas de la tricolor y un letrero en el parabrisas que dice “no hay diésel”. Evidentemente el bus tenía combustible para participar en el desfile; sin embargo, la escena fue una representación para protestar por la escasez de carburante en la región. Las largas filas por combustible marcaron el feriado del Bicentenario en La Paz. La noche del 6 de agosto, varias estaciones de servicio no contaban con carburantes. A primeras horas del jueves, también se reportaron filas en los principales surtidores. Varios de ellos no contaban con el carburante; sin embargo, el surtidor de Pampahasi estaba abarrotado de autos ya que la gasolina llegó a primeras horas de este 7 de agosto.