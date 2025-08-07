En protesta por los problemas de combustible, Chofer desfila simulando que jala su bus

Un transportista que realiza viajes al norte de La Paz aprovechó el desfile del Bicentenario para expresar su reclamo por la falta de combustible.

Un hecho inédito ocurrió durante el desfile por el Bicentenario de Bolivia en una comunidad del municipio paceño de Palos Blancos.

En un video que circula en redes sociales, se observa a un hombre con la tricolor en mano simulando que arrastra su bus con una cuerda, en protesta a la falta de diésel en el país.

Las imágenes muestran al vehículo adornado con banderas de la tricolor y un letrero en el parabrisas que dice “no hay diésel”.

Evidentemente el bus tenía combustible para participar en el desfile; sin embargo, la escena fue una representación para protestar por la escasez de carburante en la región.