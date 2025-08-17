Evo Morales votó en Villa 14: “Es una elección sin el pueblo”

El expresidente participó en la jornada electoral en el trópico de Cochabamba.

Ligia Portillo

Fuente: Red Uno

El expresidente Evo Morales emitió su voto este domingo en Villa 14, en el trópico de Cochabamba, y calificó el proceso electoral como “una elección sin el pueblo”.

La declaración, realizada tras depositar su voto, marcó uno de los momentos más comentados de la jornada. Morales llegó al recinto rodeado de medidas de seguridad y fue seguido de cerca por simpatizantes y medios de comunicación.

“Es una elección sin el pueblo”, afirmó brevemente antes de retirarse del lugar.

Según testigos en el recinto, Morales se mantuvo en calma durante su permanencia. Al abandonar el lugar, se generó un ambiente de expectativa y atención entre quienes lo esperaban, entre ellos seguidores, curiosos y medios locales.

Las autoridades del Tribunal Electoral Departamental informaron que el proceso en esa zona se desarrolló con normalidad, sin incidentes reportados hasta el momento.