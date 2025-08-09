Excanciller Fernández decide apoyar a Samuel por su capacidad para enfrentar las «enormes dificultades»

Gustavo Fernández Saavedra es el principal artífice de la resolución que emitió la IX Asamblea General de la OEA, en 1979, que declaró “que es de interés hemisférico» el tema mar.

eju.tv / Fuente: Visión 360

El excanciller Gustavo Fernández Saavedra decidió brindar su apoyo al candidato Samuel Doria Medina, de Alianza Unidad, porque aprecia su capacidad para enfrentar y resolver las «enormes dificultades» que confrontó en su vida personal, económica y política.

«He tomado la decisión de votar y apoyar a Samuel Doria Medina en su campaña por la presidencia de la República; lo hice porque aprecio su capacidad para enfrentar y resolver las enormes dificultades que confrontó en su vida personal, económica y política», expresó a través de un video difundido en redes sociales, este sábado.

Fernández es el principal artífice de la resolución que emitió la IX Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en 1979, que declaró «que es de interés hemisférico permanente encontrar una solución equitativa» por la cual Bolivia obtenga acceso soberano y útil al océano Pacífico.

Esa resolución, emitida el 31 de octubre de 1979, también recomendó a Bolivia y Chile iniciar «negociaciones encaminadas a dar a Bolivia una conexión territorial libre y soberana con el océano Pacifico».

Fernández fue presidente de la IX Asamblea Ordinaria de la Organización de Estados Americanos y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Fue ministro de la Presidencia y de Relaciones Exteriores del país.

Entre sus publicaciones están «Ensayos sobre política exterior», «Memorando Bolivia-Brasil», «Bolivia en el laberinto de la globalización», «La Bolivia del siglo XXI, nación y globalización», y «Enfoque internacional y estudios de caso».