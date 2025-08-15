Exministro Lisperguer pasó la noche en celdas policiales tras acusar al Gobierno por su detención

Fue aprehendido el jueves en Cochabamba por el caso de presunto enriquecimiento ilícito por depósitos no justificados a su favor y bienes no consignados en sus declaraciones juradas.

Por: eju.tv / Video: PAT

El exministro de Medio Ambiente y Agua Alan Lisperguer ha pasado la noche en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz.

Fue aprehendido el jueves en Cochabamba por el caso de presunto enriquecimiento ilícito por depósitos no justificados a su favor y bienes no consignados en sus declaraciones juradas.

Cuando llegó a las dependencias de las FELCC, calificó como «falsa» la denuncia y apuntó al Gobierno de Luis Arce, del que fue parte, como el responsable de su detención.

«Es una falsa denuncia de este Gobierno, vamos a demostrar lo contrario, pero tenemos que someternos al procedimiento judicial», dijo.

La exautoridad arribó a La Paz minutos después de las 18.00 del jueves y fue conducido a la Fiscalía y posteriormente a la FELCC.

Lisperguer consideró que el caso tiene una «motivación política». Es procesado por enriquecimiento ilícito y falsedad en la declaración jurada a denuncia del Viceministerio de Transparencia, que presentó la denuncia en enero de este año, lo que le costó el cargo.

Por este caso, también es procesado el exasesor jurídico Gabriel D. A.. Según el cuaderno de investigación, fueron denunciados por no registrar los bienes adquiridos en sus declaraciones juradas de bienes y recibir millonarios depósitos.

La captura de Lisperguer se produce apenas dos semanas después de que fuera aprehendido en Santa Cruz, denunciado por su expareja por violencia doméstica