Felcn secuestra casi media tonelada de droga y aprehende a tres personas en operativos en Beni

[Felcn] / La droga incautada en Beni. Fuente: UNITEL

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) secuestró casi media tonelada de droga, aprehendió a tres personas y confiscó armas de fuego y dinero en diversos operativos en el departamento de Beni.

Según el reporte de la oficina antinarcóticos, los operativos se ejecutaron en zonas estratégicas del departamento logrando afectar “fuertemente la economía ilícita del narcotráfico”.

En los operativos los agentes aprehendieron a tres personas y secuestraron 457 kilos con 450 gramos de clorhidrato de cocaína, además de 4 kilos con 200 gramos de marihuana.

Además, los efectivos policiales decomisaron armas de fuego, un vehículo, tres motocicletas, equipos de comunicación y otros bienes logísticos, además de dos inmuebles.

La Felcn movilizó varios efectivos de élite acompañados de fiscales antinarcóticos. Las personas aprehendidas fueron puestas ante autoridad jurisdiccional.

Fuente: UNITEL