Fracasa meta del 60%: Evistas celebran revés electoral del 19.1% de votos nulos como una “victoria”

La dirigencia afín a Evo Morales celebró este lunes el 19.1% de votos nulos alcanzados en las elecciones nacionales, pese a haber impulsado una campaña para alcanzar el 60%.

“Por eso compañeros, felicitar porque el voto nulo, el ausentismo y también el voto blanco hemos ganado en Bolivia en estas democracias fraudulentas y lo hemos demostrado en las urnas”, afirmaron en una conferencia de prensa los dirigentes evistas desde el trópico de Cochabamba.

Los sectores evistas, que promovieron el voto nulo con la promesa de alcanzar un “triunfo aplastante” del 60%, celebraron este lunes el resultado parcial del 19,1% como una victoria simbólica contra el sistema democrático. Anunciaron, además, un ampliado para el 22 de agosto en Lauca Ñ, donde evaluarán los resultados y trazarán nuevas estrategias.

Hace una semana, el dirigente evista, Reynaldo Ezequiel, insistió en esta meta ambiciosa: “Apuntamos a lograr un 60% de votos nulos para demostrar al próximo Gobierno que no representa al pueblo boliviano. (…) Con nuestro triunfo va a ser algo así como una rebelión en contra de este aparato, de este sistema, que quiere callar, que quiere anular el voto y el derecho de más de cuatro millones de bolivianos”.

Desde días antes de las elecciones, los evistas advirtieron que si el voto nulo superaba a los votos válidos, intentarían activar una revocatoria de mandato contra el presidente que resulte electo el 17 de agosto.

“Si el voto nulo gana, nosotros tenemos la victoria. ¿Qué quiere decir? Que vamos a presentar acciones para revocar a cualquier gobierno”, enfatizó Ezequiel en DTV.

Por su parte, el expresidente Evo Morales también calificó como un triunfo el resultado del voto nulo y anticipó una reunión con sus bases para definir el camino a seguir. Aunque el conteo rápido indica que Rodrigo Paz lidera con 1,6 millones de votos y Jorge Tuto Quiroga le sigue con 1,3 millones, el nulo acumuló 1,2 millones de votos, es decir, uno de cada cinco electores rechazó toda la oferta política.