La estrategia del evismo para adueñarse del voto nulo

El evismo apunta a un 15 % mínimo o un 25 % máximo de apoyo al voto nulo en las elecciones generales de este 17 de agosto que, sin decirlo, lo ha convertido en un “candidato” más en carrera electoral.

Orlando Ceballos, uno de los abogados del evismo, es consciente de que el voto nulo no tiene un efecto legal, pero asegura que será un “dato histórico” y un “fenómeno” fundamental si se llega a por lo menos el 15 %.

Su argumento principal para impulsar el voto nulo es la proscripción del movimiento indígena originario campesino y de Morales en este proceso electoral. “Con actuación delincuencial y mafiosa, la ciudadanía ha perdido fe en las elecciones generales. Por lo tanto, estas son las peores elecciones en el peor gobierno que ha tenido Bolivia. Por todo esto, la ciudadanía va a optar e inclinarse por el voto nulo”, asevera Ceballos.

Para él esta es una “etapa de transición y crisis estatal” ocasionada por el gobierno de Luis Arce que desarticuló el bloque popular y quebrantó el orden jurídico, político e institucional. Por eso, sostiene que el evismo “tiene que jugar su papel en esta coyuntura; es decir, un partido político no se entiende sino a través de su naturaleza de combinar estrategia electoral y estrategia insurreccional”.

A su juicio, la lucha electoral va “más allá del deber ser”, y el papel “revolucionario” del evismo, a través de su partido político, no solo será una lucha electoral a través de los métodos democráticos, sino también a través del levantamiento o rebelión de un pueblo.

A su vez, Reynaldo Ezequiel, dirigente de Evo-Pueblo, facción evista, asegura que, si Morales no está en la papeleta del 17 de agosto, el objetivo es demostrar que los partidos en carrera electoral “no tienen representación”, “no vamos a gobernar, pero vamos a ser representativos” y a demostrar que “tenemos mayoría”.

Con estas declaraciones, los evistas construyen una narrativa sobre la base de una “parcialización” del TSE y de que está en curso un “fraude electoral”. A ella se unen acusaciones de corrupción, sin pruebas, contra uno de los vocales de ese tribunal. De esa manera pretenden crear un escenario de inestabilidad política en Bolivia.

Sin embargo, los partidarios de Evo Morales saben que alcanzar ese 15 % no es fácil. Los porcentajes de voto nulo en los procesos electorales anteriores oscilan entre el 2,82 % y el 4,02 %.