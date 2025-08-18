“Fue la respuesta sabia del pueblo”: Concejal asegura que Jhonny Fernández sepultó lo que construyó su padre

Naira Menacho

Tras conocerse los resultados preliminares de las elecciones generales 2025, el alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, recibió críticas por su bajo desempeño electoral. Según datos no oficiales, habría obtenido solo 1.6% de la votación, lo que pone en riesgo la personería jurídica de su partido.

La concejal Lola Terrazas fue una de las primeras en pronunciarse públicamente. Afirmó que el resultado representa una señal clara de la población:

“Es una respuesta sabia del pueblo para alguien que se burló y los insultó. En plena crisis, el alcalde andaba en otra. Esos actores políticos no tienen que seguir en el escenario; son un peligro para la gente y el país”, señaló.

Terrazas también cuestionó que Jhonny Fernández haya deteriorado la imagen del partido fundado por su padre, el fallecido Max Fernández: “El alcalde sepultó lo último que quedaba de lo que construyó su padre”, afirmó la concejal.