Gobernación paceña presenta auto de buen gobierno con previsión del traslado de material

Por los comicios generales del domingo, se aplicará el auto de buen gobierno que define las prohibiciones que se deben respetar para garantizar una jornada electoral pacífica y ordenada.

La Gobernación de La Paz presentó la mañana de este jueves el decreto departamental de auto de buen gobierno que entrará en vigencia desde esta medianoche, hasta el mediodía del lunes 18 de agosto, por las elecciones generales.

«Tenemos un decreto departamental que es de cumplimiento en toda la sociedad, establece las prohibiciones desde las cero horas del viernes hasta el mediodía del lunes; hay lugares alejados en las provincias desde donde tienen que traer todo el material electoral hasta el Tribunal Supremo Electoral», declaró en conferencia de prensa el gobernador Santos Quispe.

«Las prohibiciones tienen que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, ni en un mismo domicilio (se puede consumir bebidas alcohólicas), una persona que se haga pescar tomando en su casa va a ser apresada y va a haber una sanción, una multa de la Policía», advirtió Quispe.

Asimismo, está prohibido el funcionamiento de bares, cantinas y discotecas; la circulación de motorizados, el funcionamiento del teleférico en todas sus líneas y la concentración de personas, además de la portación de armas.

La Gobernación coordina las tareas de fiscalización con la Policía y los efectivos de las Fuerzas Armadas, para que se dé cumplimiento a las disposiciones.