Gobierno califica de “exitosa” la jornada electoral y anuncia que 1.528 personas fueron detenidas por infringir auto de buen gobierno en el país

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, junto al comandante general de la Policía, Augusto Russo, declaró esta tarde (17) que la jornada electoral fue «exitosa» y destacó la detención de 1.528 personas por violar las normativas del auto de buen gobierno y la presencia de 26.000 uniformados en todo el territorio nacional.

«Los hemos convocado para informar hasta el momento el resultado exitoso que hemos tenido en esta jornada electoral a partir del plan operativo ‘Elecciones en paz’. Informamos que se ha detenido desde el inicio del auto de buen Gobierno hasta hace algunas horas un total de 1.528 personas, entre arrestadas y aprehendidas por infringir las normativas», expresó Ríos en conferencia de prensa.

El ministro también informó sobre la retención de 273 vehículos, en todo el país, que circulaban sin autorización y nueve accidentes de tránsito con igual número de heridos.

Además, las autoridades reportaron 22 delitos, de los cuales 18 fueron comunes y cuatro electorales. Entre los incidentes más graves destacan la explosión de un artefacto en un colegio electoral de Entre Ríos, Cochabamba, donde votaba el candidato presidencial Andrónico Rodríguez, y la agresión al androniquista Guido Zeballos en Puerto Villarroel por parte de simpatizantes del líder cocalero Evo Morales.

Ríos enfatizó que estos resultados se lograron gracias al despliegue de 26.000 efectivos policiales en todo el país, quienes garantizaron el orden durante la votación. «Estos resultados exitosos no se hubieran conseguido sin el trabajo coordinado de nuestras fuerzas de seguridad», concluyó el ministro.