Uniformados intervienen en cuatro delitos electorales; el más grave fue el ataque al colaborador de Andrónico

También, se conoció un hecho que se viralizó en redes sociales en la población de Guarayos, Santa Cruz, donde un ciudadano en estado de ebriedad increpó a efectivos policiales con insultos e intentó obstaculizar su labor, incumpliendo el Auto de Buen Gobierno.

eju.tv / Video: Ministerio de Gobierno

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó este domingo por la noche que durante la jornada electoral se registraron cuatro delitos electorales en diferentes departamentos del país, además de hechos de violencia aislados. El caso más grave fue el ataque contra un colaborador del candidato presidencial Andrónico Rodríguez en el municipio de Puerto Villarroel, Cochabamba, lo que ocasionó que sea internado en un centro de salud. Actualmente ya está con alta médica.

«Otro hecho relevante se produjo cuando el candidato Andrónico Rodríguez acudió a emitir su voto. En ese lugar se registraron apedreadas y lanzamiento de objetos contundentes contra su integridad, además de agresiones a algunos periodistas que cubrían el hecho, quienes resultaron heridos, aunque sin gravedad. Posteriormente, con el resguardo del personal militar asignado a la seguridad de ese recinto de votación, el candidato pudo abandonar el lugar sin mayores repercusiones», detalló la autoridad, en conferencia de prensa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según el reporte oficial, el colaborador de Rodríguez, que lo acompañaba, fue golpeado por seguidores afines a Evo Morales en la zona del Trópico de Cochabamba. La víctima recibió atención médica en un centro de salud y posteriormente fue dada de alta.

Los cuatro delitos electorales registrados este 17 de agosto son:

Potosí: en el municipio de San Pedro de Buena Vista, un ciudadano fue aprehendido por hacer campaña a favor del voto nulo dentro de un recinto electoral. Se le encontró en posesión de material electoral, un cuchillo, encendedores y una resortera.

Santa Cruz, municipio de Cotoca, se denunció la suplantación de identidad, luego de que una ciudadana identificara que otra persona había votado en su lugar.

Ciudad de Santa Cruz, barrio Los Olivos, una militante de UCS rompió papeletas de sufragio en la unidad educativa Divino Niño, hecho por el cual la Policía busca su aprehensión. La Policía está en la búsqueda de su paradero para proceder con su aprehensión.

La Paz, en la zona Alto Obrajes, una persona fue sorprendida con dos ánforas que contenían papeletas de elecciones de juntas escolares, sin relación con el proceso en curso. De este caso, la sindicada fue trasladada a dependencias de la Policía Boliviana para iniciar la investigación, mientras el Ministerio Público definirá las acciones a seguir.

Asimismo, se conoció un hecho que se viralizó en redes sociales en la población de Guarayos, Santa Cruz, donde un ciudadano en estado de ebriedad increpó a efectivos policiales con insultos e intentó obstaculizar su labor, incumpliendo el Auto de Buen Gobierno. Ante la resistencia, la Policía utilizó, con apoyo de otras personas, debido a que el agresor intentó utilizar palos y otros objetos contundentes, pero fue aprehendido junto a sus acompañantes. Todos fueron puestos a disposición del proceso investigativo.

El ministro Ríos destacó que, pese a estos incidentes, la jornada se desarrolló con relativa normalidad y que los uniformados de la Policía y de las Fuerzas Armadas garantizaron la seguridad en los recintos de votación.

“Queremos resaltar el éxito del plan ‘Elecciones en Paz’. Estos hechos aislados no opacaron la participación democrática de la ciudadanía”, concluyó.