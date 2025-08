Guerra sucia

Mientras más nos acercamos al 17 de agosto, y mientras más parece confirmarse en diferentes encuestas la tendencia del voto mayoritario en favor del candidato Samuel Doria Medina, más se multiplican los bulos, las mentiras, las fabricaciones y montajes con los que se quiere, ya sea, desacreditar a algún candidato o minar la confianza en el proceso electoral. No es la primera vez que esto sucede, pero las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial (IA) hacen posible que ahora las mentiras parezcan verdades, ya que se pueden manipular fotos y videos, recrear voces, supuestas conversaciones telefónicas, etc.

A ello se añade la ingenuidad o la mala leche de muchas personas que se prestan a difundir ampliamente a través de plataformas virtuales (las mal llamadas “redes sociales”), esas fabricaciones que no tienen asidero real.

La manera más eficiente de desenmascarar esas mentiras que le hacen un enorme daño a la opinión pública (sobre todo a aquellos que tienen un nivel más bajo de educación), es consultando con dos sitios con mucha credibilidad por su trabajo serio, documentado y certificado. Me refiero a Chequea Bolivia y a Bolivia Verifica, donde investigadores muy capaces usan la tecnología para detectar y exponer aquellas fake news o noticias fabricadas que tanto desgaste promueven en un periodo tan delicado e inestable de la política boliviana.

Además de estas dos organizaciones está la red nacional Cuidemos el voto, de instituciones y activistas que desde hace varias semanas están pendientes de que todo el proceso electoral sea verificado por la propia ciudadanía hasta el momento en que depositemos nuestro voto y al día siguiente tengamos resultados confiables.

Uno de los casos más escandalosos de manipulación que daña el proceso electoral ha sido denunciado el 22 de julio pasado cuando se descubrió que había un número exagerado de cuentas falsas en las plataformas virtuales, particularmente en Facebook, Instagram y TikTok, que publicaban ataques coordinados y noticias tendenciosas sobre los dos candidatos que aparecen en primer y segundo lugar en todas las encuestas que se han hecho hasta ahora: Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga. Más de 200,000 bolivianos se habrían gastado en promover dos cuentas falsas: Click News y Bolivia News.

Gracias al trabajo de Bolivia Verifica y de Chequea Bolivia se descubrió que esas cuentas (que luego fueron cerradas de manera precipitada para no dejar huella) podrían haber sido financiadas por el candidato que aparece en la tercera posición, lo cual dice mucho de su estilo de hacer política (pero no es el único, como ya hemos dado a conocer en otras columnas). “Según estas publicaciones, los candidatos compran y manipulan encuestas, incluso con dinero proveniente del tráfico de drogas, reciben financiamiento ruso, pagan para inhabilitar candidatos y otros. Todos estos contenidos fueron desmontados por Bolivia Verifica y se constató que medios de alcance internacional como la BBC Mundo, CNN en Español y Univisión nunca los publicaron”. Bolivia Verifica pudo identificar dónde, cuándo y quienes crearon esas cuentas que se manejaban desde Bolivia y México.

Por irresponsabilidad, ingenuidad o bajo nivel educativo, hay mucha gente que circula noticias falsas como las que han sido denunciadas: “Es falso que Samuel Doria Medina entregó alimentos y medicamentos vencidos a familias rurales”, “El video que relaciona a Andrónico Rodríguez con el Cartel de Sinaloa es falso”, “Es falso que CNN publicó una encuesta que sitúe a Andrónico Rodríguez y Manfred Reyes Villa en los primeros lugares”, “Red Uno no publicó que Eduardo del Castillo fue el ganador del primer debate presidencial”, “La foto que muestra a Jorge Tuto Quiroga junto a Jeffrey Epstein es un montaje”, “Invierten Bs 15.000 para difundir un video falso que indica que la DEA investiga a Jorge Tuto Quiroga”, “Manipulado: Arte en Facebook altera declaración de Mariana Prado sobre el evismo”, “La encuesta de Atlas Electoral que posiciona a Evo Morales con 45,7% es falsa”… Y así sucesivamente.

Según la denuncia de Bolivia Verifica y el comentario del diario Visión 360: “La página en Facebook a nombre de Atlas Electoral que difunde encuestas y resultados favorables a Evo Morales funciona de forma anónima, carece de datos de contacto esenciales como un sitio web, correo electrónico, dirección o número telefónico y no cuenta con el sello de verificación de la red social. La página en Facebook se encuentra activa desde el año 2019”.

Los ataques no se dirigen solamente contra los candidatos presidenciales, sino también contra el propio sistema electoral. Sigue circulando la patraña de que podría votar un millón de muertos y de que el padrón el electoral no ha sido debidamente actualizado, y que hay un millón de votantes más que lo que establece el censo, lo cual no corresponde a la verdad. Abundante información verificada contradice esas aseveraciones, y la propia práctica de la votación impediría un fraude tan grande. Como en cualquier elección, pueden darse algunos casos de doble identidad, cuyo número no afecta o altera significativamente una masa de votantes cercano a 8 millones.

Hay algunas fabricaciones bastante grotescas, como aquella grabación que circula, sin ningún respaldo creíble, de una conversación entre personas no identificadas (supuestamente del MAS), que estarían manipulando servidores externos. El montaje es tan burdo, que basta escucharlo para darse cuenta de que es un bulo.

Bolivia Verifica denunció el 29 de julio otra noticia falsa: “En el contexto de las elecciones generales 2025 es difundido un video por redes de mensajería instantánea como Telegram y WhatsApp donde se alerta de un presunto «fraude», al advertir que la tinta que entrega el ente electoral desaparece con el calor del fuego; sin embargo, el contenido es falso. El video no tiene relación con Bolivia y el TSE no está distribuyendo este tipo de lapiceras. El video es difundido por grupos en WhatsApp y tiene la alerta de haber sido “reenviado muchas veces”. La persona que aparece en el video dice lo siguiente: «Una pluma normal y esta es la pluma que te dan en el INE. Y con fuego desaparece. Aquí no se desaparece nada y aquí sí. Por favor, por favor, llévense sus plumas”.

Ningún sector político está al margen de las noticias falsas y de las manipulaciones informativas. El masismo y sus derivados también ha sido blanco de campañas de desinformación. Este es un caso reciente, detectado el 18 de julio por Bolivia Verifica: “Es falso el audio en el que se escucha a Quintana, Richter y Patzi planear un golpe de Estado”. Todos los sectores del MAS menos el oficialismo, aparecen como cómplices en este bulo, lo que nos hace suponer que el gobierno está detrás del montaje que fue visto y escuchado en TikTok más de medio millón de veces: “Las voces del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; del candidato a la vicepresidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) Jorge Richter; y del exgobernador de La Paz, Félix Patzi se escuchan en un audio difundido a través de TikTok. En la grabación planean derrocar al presidente Luis Arce y habilitar al expresidente Evo Morales como candidato presidencial. Pero tras analizarlo, se detectó que es falso”, concluyó Bolivia Verifica.

Miles de personas caen como idiotas en ese tipo de engaños, y además contribuyen a difundirlos. Generalmente, provienen de cuentas falsas, anónimas, sin foto, sin nombre y apellido verificables. Suelen ser cuentas creadas para fines específicos de insultar, desacreditar o difundir noticias falsas. Lo que me sorprende es que haya gente que crea todo lo que se publica.

No puede, sino producir reprobación y asco hacia aquellos que emplean mercenarios sin ética, dispuestos a crear y difundir semejantes bajezas. Lección aprendida: hay que desconfiar de todo lo que sale en las plataformas virtuales, o por lo menos tomarse el trabajo de verificar con las fuentes originales y con los especialistas en verificación.

AlfonsoGumucio es escritor y cineasta