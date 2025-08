“Hay gato encerrado”: Jimena Costa denuncia intento de fraude electoral con ingreso masivo de venezolanos

En pleno proceso electoral, la politóloga Jimena Costa lanza una alerta sobre el uso político de ciudadanos venezolanos para un posible fraude, y Sayuri Loza advierte que un escenario de violencia postelectoral es probable.

eju.tv / Video: Cabildeo Digital

A pocos días de las elecciones nacionales programadas para el 17 de agosto venidero, la politóloga Jimena Costa lanzó una dura advertencia al señalar en el programa Cabildeo Digital un posible intento del gobierno de Luis Arce Catacora de utilizar un supuesto plan de repatriación de venezolanos desde Perú y Chile como fachada para infiltrar operadores en el proceso electoral con el objetivo de montar un fraude mediante los extranjeros, que llegarían al país con el pretexto de una repatriación masiva coordinada desde territorio boliviano.

Según Costa, esta operación -que supuestamente contempla la entrada de más de tres millones de venezolanos al país podría ser una maniobra para introducir esos actores extranjeros con fines políticos, para replicar lo ocurrido durante la crisis de 2019 cuando supuestamente el entonces presidente Evo Morales Ayma y su gobierno orquestaron un monumental fraude electoral que terminó en la dimisión y huida del exgobernante.

“Me ha olido realmente mal, porque (llegan) en un momento electoral, primero. Segundo, sabiendo el rol que han jugado algunos venezolanos durante la crisis de 2019. No quiero generalizar. Muchos venezolanos salen huyendo del hambre, del chavismo y del madurismo. Pero otros tantos han sido contratados para vandalizar. Han estado agrediendo y jugando un rol sumamente agresivo en la crisis del 2019 por lo menos aquí en La Paz, no sé si es en todo el país”, apuntó la analista.

La información que no fue anunciada por ninguna de las instancias gubernamentales provoca una suspicacia justificada – afirma Costa –, porque el supuesto arribo de los ciudadanos venezolanos para ser repatriados a su país por orden de Nicolás Maduro se produciría en un momento álgido para el país; además, añadió que la determinación (no confirmada) no responde a una casualidad, sino a un plan B gubernamental que obedece en caso de que se consolide su derrota en los comicios nacionales.

Las analistas estuvieron en el programa de la periodista Amalia Pando. Foto: captura pantalla

“No es casualidad, ni es inocente, ni mucho menos, sino que es un discurso, un pretexto para tener venezolanos venidos no de Chile o del Perú, sino de Venezuela a operar aquí durante el momento post electoral. El resultado, si no es el resultado que al MAS le gusta, podemos esperar cualquier cosa. ¿Quién puede pensar que el MAS acepte perder la elección? Qué pena, sí, compañeros, nos han ganado. Le pongo la banda al que ganó. Les doy mi respaldo democrático. Eso no me la creo”, reafirmó.

La desconfianza va más allá ya que Costa cree que los ciudadanos llaneros estarán expectantes al resultado del 17 de agosto y, depende de cuál sea y quiénes serán los actores de esa eventual segunda vuelta, no extrañaría que el país se llene de esos venezolanos, so pretexto de tomar un avión a su país, pero que sean enviados por el régimen madurista para generar conflicto y organizar las huestes del oficialismo, tal cual sucedió en la revuelta social de 2019, cuando se identificó a venezolanos que comandaban los grupos de choque de Morales.

“No nos olvidemos que en la crisis de 2019 incluso sacaron gente de las cárceles para cometer actos de agresión, violencia y vandalismo en las ciudades. Y quienes comandaban esos grupos eran extranjeros, no eran migrantes que están tratando de ir a Chile a sobrevivir, eran venezolanos militares que estaban dirigiendo en Bolivia. Entonces me parece que es un pretexto para justificar la presencia de venezolanos en Bolivia, razón por la cual hay que parar las orejas como parabólicas. Hay gato encerrado para mi gusto”, apuntó.

La politóloga Jimena Costa. Foto: captura pantalla

Frente a esa denuncia, Sayuri Loza, socióloga y analista política, no desestimó la posibilidad de que se utilicen tácticas de desestabilización en caso de una derrota electoral del oficialismo y coincidió en que, en el escenario actual, la situación es delicada. “Mucho me temo que sí puede haber, como dice bien Jimena, actos de vandalismo, violencia, porque estos señores están además adiestrados para promover el conflicto”, dijo para luego recordar que una de las características del masismo es la manipulación emocional de masas.

“Buscarán generar esta animadversión, que vamos a quemar una huipala para que salga la gente, que vamos a llamar diciendo que están golpeando mujeres de pollera y toda esa teoría del caos que bien podría costarnos vidas humanas, lo cual sería lamentable, porque yo creo que nada vale que perdamos más vidas, mucho menos por los políticos inmundos que nos han estado gobernando en los últimos años”, aseveró la analista.

Sin embargo, subrayó que la impopularidad del Gobierno y la crisis económica actual han dejado al oficialismo debilitado y sin margen para jugar con fuego, porque evocó también el 2019 cuando el pueblo movilizado, pese al poder absoluto que tenía Morales entonces, lo obligó a renunciar y que, en la actualidad, Luis Arce es un ‘gobernante mucho más débil’, porque está golpeado por la enorme crisis que atraviesan sobre todo las clases más empobrecidas, que son la base del MAS, pero que no se prestarán a salir a las calles a defender al gobierno actual.

Sayuri Loza, socióloga y analista política. Foto: captura pantalla

“Si no están saliendo a las calles y no lo tumban al Tilín, es porque están con la esperanza de que va a haber una elección y de que va a salir un nuevo representante, aunque sea alguien pésimo, pero ya no va a ser más Luis Arce Catacora y sus huestes, no van a ser más ellos. Entonces yo creo ahí que la población no se va a dejar, pero mucho me temo que sí puede haber actos de vandalismo, violencia, porque estos señores están además adiestrados para promover el conflicto”, reflexionó.

La denuncia de Costa y el análisis de Loza se insertan en una coyuntura marcada por una fuerte desconfianza hacia el gobierno de Arce Catacora, una economía al borde del colapso y con un proceso electoral que genera incertidumbre. El anuncio de que Bolivia serviría como plataforma para repatriar venezolanos no ha sido ni anunciado ni tampoco desmentido oficialmente. La advertencia de la politóloga pone en cuestión el probable uso político de un operativo migratorio en el que, según su hipótesis, se camuflaría una estructura paralela de intervención electoral.