Hijo de Camacho ratifica posible atentado contra su padre en Chonchocoro y responsabiliza al Gobierno

Por Mauricio David Vasquez Carvajal

En medio de la jornada electoral, Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador cruceño detenido, Luis Fernando Camacho Vaca, denunció que la vida de su padre corre peligro dentro del penal de máxima seguridad de Chonchocoro.

La declaración la hizo en conferencia de prensa, acompañado por el candidato presidencial de Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, donde ratificó su denuncia sobre un posible atentado en contra de su progenitor.

“He ratificado mi denuncia ayer en la noche. Hoy quiero volver a hacerlo, informando a la población cruceña que hemos tomado conocimiento de que había indicios de un motín en Chonchocoro, después de las elecciones”, sostuvo Camacho Parada.

El hijo del gobernador añadió que, según información reciente, Eva Liz Morales habría sostenido una reunión con siete personas en el penal y que, como medida de precaución, al líder cruceño se le entregó un chaleco antibalas y un casco.

“Cumplo con mi deber de hijo, de avisar a la población cruceña y alertar de que no estamos en un estado de derecho si estas acciones continúan. Debieron dar garantías antes de las elecciones”, afirmó, subrayando que su padre ni siquiera vota dentro del penal y que las autoridades debieron trasladarlo hasta la Gobernación del recinto debido a las denuncias previas.

Finalmente, responsabilizó directamente al Gobierno nacional en caso de que se concrete cualquier atentado. “Tenemos fe en Dios de que no pasará nada, pero si pasa algo, responsabilizamos al Gobierno de turno”, sentenció.

Cabe recordar que el frente político Creemos emitió un comunicado para alertar que esta jornada de elecciones hay riesgo de un motín de internos en la cárcel de Chonchocoro, La Paz, donde está con detención preventiva el gobernador cruceño.

“Esta situación pondría en riesgo la integridad física del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho Vaca”, detalla el comunicado.