Luis Fernando Camacho Jr. llega a votar acompañado de Samuel: «Mi voto vale por dos»

El hijo del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acudió este domingo a su recinto electoral para ejercer su derecho al voto. Lo hizo acompañado del político Samuel Doria Medina, en medio de denuncias sobre un presunto atentado que podría registrarse en el penal de Chonchocoro, donde su padre se encuentra privado de libertad.

“Este voto significativo valdría por dos, ya que no tenemos la presencia del gobernador”, expresó a su llegada, al tiempo de cuestionar al Órgano Electoral por no brindar plenas garantías para el desarrollo de la jornada democrática. “El Órgano Electoral tampoco está dando las garantías de que podamos ejercer nuestro voto y que se pueda garantizar que lleguen a los tribunales electorales departamentales”, señaló.

A través de sus redes sociales, Luis Fernando Camacho hijo advirtió que existiría riesgo de un motín en el penal de Chonchocoro durante la jornada electoral del domingo 17 de agosto, lo que dijo, pondría en grave peligro la vida de su padre, por su parte, Juan Carlos Limpias, director de régimen penitenciario, desmintió esta denuncia.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por la tensión política y la situación judicial del gobernador cruceño, cuya detención en Chonchocoro ha generado constantes manifestaciones y reclamos por parte de sus familiares y seguidores.