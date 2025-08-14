Identifican a dos de las tres víctimas asesinadas en Santa Cruz

Las víctimas identificadas son de nacionalidad serbia y búlgara. La tercera persona también tendría nacionalidad extranjera. La policía sigue investigando y avanza con el interrogatorio de los aprehendidos





Fuente: eldeber.com.bo

La policía identificó a dos de los tres cuerpos encontrados la mañana de este miércoles en un domicilio del barrio Petrolero Norte, sobre la avenida Beni. Se trata de Nazapebckn L. ciudadano de nacionalidad búlgara de 43 años, y de Dejic M. con pasaporte serbio y de 38 años.

La Policía y la Fiscalía continúan investigando para identificar a la tercera persona victima del triple asesinato en un domicilio en la avenida Beni entre el 2do y el 3er anillo. Como parte de las investigaciones, se ha puesto en contacto con las embajadas de Serbia y Bulgaria para solicitar un informe sobre los posibles antecedentes así como un reporte sobre su ingreso a Bolivia.

Las indagaciones policiales avanzan en la identificación del tercer cuerpo encontrado en el mismo lugar.

Resultados de la autopsia

La autopsia practicada este miércoles en la morgue judicial de la Pampa de la Isla por el Instituto de Investigación Forense (IDIF) determinó que una de las víctimas falleció por un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Las otras dos murieron como consecuencia de múltiples traumatismos craneoencefálicos y politraumatismos provocados por golpes contundentes, lesiones que son consistentes con actos de tortura, según informó el fiscal asignado a la investigación, Herland Rodríguez.

La saña con la que se perpetró el crimen hace presumir a la Policía que se trata de un ajuste de cuentas, posiblemente vinculado a actividades ilícitas de carácter transnacional, aunque por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

En el marco de la investigación, Astilla informó que se aprehendieron a cuatro personas, entre ellas se encuentra un taxista que habría transportado a algunas de las víctimas y a los presuntos autores.

Durante los allanamientos, los agentes secuestraron dos vehículos, uno de ellos con municiones calibre 9 milímetros, y recopilaron grabaciones de cámaras de seguridad del sector para reconstruir los movimientos previos y posteriores al asesinato.

La vivienda del barrio Petrolero Norte, donde fueron encontrados los cuerpos también está bajo peritaje minucioso. Se presume que fue el lugar de cautiverio y posterior ejecución, aunque la Policía no descarta que los fallecidos hayan sido trasladados desde otro punto de la ciudad.